Sesc Teatro Prosa recebe semana com cinema, show, teatro e programação infantil

Agenda começa na terça-feira (22) e segue até sábado (25), com atrações para diferentes públicos

O Sesc Teatro Prosa recebe, entre os dias 22 e 25 de abril, uma programação cultural com exibição de filme, show musical, espetáculo teatral e atração voltada ao público infantil.

A abertura será na terça-feira (22), às 19h, com o filme A Festa de Léo, dirigido por Luciana Bezerra e Gustavo Melo. A produção acompanha Léo, um garoto prestes a completar 12 anos, e sua mãe, que precisa lidar com o desaparecimento do dinheiro da festa após o pai do menino cometer um roubo. O longa tem 85 minutos e classificação indicativa de 12 anos.

Na quarta-feira (23), às 19h, o palco recebe o show Canções do velho mundo novo, com Antônio Porto, que convida Sandro Moreno e Juninho MPB. O repertório reúne músicas autorais e composições que influenciaram a trajetória do artista. A classificação é livre.

Na sexta-feira (24), às 19h, será apresentado o espetáculo Seco, do Grupo Fulano di Tal. A montagem aborda temas como obsessão, liberdade, amor, ódio e guerra, a partir de um processo colaborativo. A classificação é para maiores de 18 anos.

Encerrando a semana, no sábado (25), às 16h, o público infantil poderá acompanhar A Ursinha Pelúcia, do Grupo Casa. A história acompanha uma ursinha que se perde na floresta e conta com a ajuda de amigos para encontrar o caminho de volta. A classificação é livre.

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