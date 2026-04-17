Jovem de 18 anos é preso por ameaçar ex-companheira em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da equipe de Capturas da 1ª DEAM, prendeu na manhã desta sexta-feira (17) um jovem de 18 anos, em Campo Grande, por crimes no contexto de violência doméstica.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 4ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com base na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, além de assegurar o cumprimento de medidas protetivas.

Conforme a investigação, o rapaz é suspeito de ameaça e injúria contra a ex-companheira. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria ido até a residência da vítima, onde fez ameaças de morte e tentou forçar a entrada no imóvel, causando medo e insegurança.

Após diligências, os policiais localizaram e prenderam o suspeito, que foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica e destaca que mantém atuação contínua no enfrentamento desse tipo de crime.