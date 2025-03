Calor e pancadas de chuva devem marcar último fim de semana do verão em MS

O último fim de semana do verão em Mato Grosso do Sul será marcado por calor intenso e pancadas de chuva típicas da estação. A chegada do outono, que começa oficialmente na próxima quinta-feira (20), promete manter as temperaturas elevadas e chuvas dentro da média para o período.

Para esta sexta-feira (14), os termômetros devem variar entre 21°C e 30°C. O sol aparecerá entre nuvens durante a manhã, mas o aumento da nebulosidade ao longo do dia pode resultar em pancadas de chuva à tarde e à noite.

No sábado (15), as temperaturas devem ficar entre 22°C e 33°C. O dia será de sol com muitas nuvens, e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, cenário típico do verão sul-mato-grossense.

Já no domingo (16), último dia do verão, as temperaturas podem atingir até 34°C, com mínimas em torno de 24°C. O sol aparecerá entre muitas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu permanecerá nublado, mas sem expectativa de chuva.

Em Campo Grande, o volume de chuva acumulado até esta quinta-feira chegou a 67 mm, o que corresponde a 44% da média histórica para março, que é de 153 mm. Para o trimestre de fevereiro a abril, a previsão indica chuvas ligeiramente abaixo ou próximas da média histórica em Mato Grosso do Sul. Já as temperaturas tendem a ficar acima da média, o que pode favorecer a formação de ondas de calor durante os períodos de céu claro e ausência de chuvas.

O calor e as pancadas de chuva, típicos desta época do ano, devem marcar a despedida do verão e dar início a um outono que promete continuar quente em Mato Grosso do Sul.

Com informações do Inmet

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram