Nesta segunda-feira (11) um homem, mecânico, foi preso condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) no âmbito da Operação Caminhos Seguros.

Segundo informações da Polícia Civil, o autor foi localizado no bairro Arara Azul, no município de Aquidauana, cidade localizada a 138 quilômetros de Campo Grande.

Contra o autor, já havia um mandado de prisão com pena de 15 anos de reclusão em regime fechado, em razão da gravidade dos crimes praticados contra vítima vulnerável.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento. Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.