Operação Protetor/Divisas: Dois são presos por tráfico de drogas e receptação, em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (11), foi realizada a Operação Protetor/Divisas, onde ocorreu uma grande apreensão de entorpecentes e a prisão de dois homens que atuavam como vigia e transportador das drogas, de 26 anos, na zona rural de Campo Grande. A ação foi realizada por equipes do GARRAS (A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros)

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a ocorrência teve início após o recebimento de informação indicando que um caminhão estaria sendo utilizado para o transporte de grande quantidade de droga em uma estrada nas proximidades da BR-163.

Diante da denúncia, equipes policiais se deslocaram até o local, onde localizaram um caminhão trator acoplado a semirreboque em situação suspeita, em área incompatível com o tráfego daquele tipo de veículo.

Durante a investigação, os policiais se aproximaram de um imóvel rural, onde visualizaram grande quantidade de entorpecente armazenada. No local, foi realizada a abordagem de um suspeito, de 26 anos, responsável pela vigilância da droga.

Posteriormente, a equipe abordou o motorista do caminhão, que não teve suas informações divulgadas, que confirmou que realizaria o transporte do entorpecente ocultando-o em meio a uma carga lícita de algodão, caracterizando estratégia de dissimulação para dificultar a fiscalização.

Durante a ação, também foi apreendida uma camionete Toyota Hilux SW4, a qual apresentava sinais identificadores adulterados, sendo constatado que o veículo possuía registro de furto/roubo, configurando produto de crime.

Ao todo, foram apreendidos mais de 3.900 quilos de maconha, distribuídos em fardos e tabletes, além de veículos utilizados na prática criminosa, incluindo caminhão trator e semi-reboque.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O autor de 26 anos também responderá pelo crime de receptação, em razão da posse do veículo com registro de furto/roubo.

Após os procedimentos legais, o preso foi conduzido à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.

A ação contou com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), com utilização de cães farejadores para vistoria do caminhão.