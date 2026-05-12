Operação Protetor/Divisas: Dois são presos por tráfico de drogas e receptação, em Campo Grande

WhatsApp-Image-2026-05-11-at-18.24.15

Na manhã desta segunda-feira (11), foi realizada a Operação Protetor/Divisas, onde ocorreu uma grande apreensão de entorpecentes e a prisão de dois homens que atuavam como vigia e transportador das drogas, de 26 anos, na zona rural de Campo Grande.  A ação foi realizada por equipes do GARRAS (A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros)

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a ocorrência teve início após o recebimento de informação indicando que um caminhão estaria sendo utilizado para o transporte de grande quantidade de droga em uma estrada nas proximidades da BR-163.

Diante da denúncia, equipes policiais se deslocaram até o local, onde localizaram um caminhão trator acoplado a semirreboque em situação suspeita, em área incompatível com o tráfego daquele tipo de veículo.

Durante a investigação, os policiais se aproximaram de um imóvel rural, onde visualizaram grande quantidade de entorpecente armazenada. No local, foi realizada a abordagem de um suspeito, de 26 anos, responsável pela vigilância da droga.

Posteriormente, a equipe abordou o motorista do caminhão, que não teve suas informações divulgadas, que confirmou que realizaria o transporte do entorpecente ocultando-o em meio a uma carga lícita de algodão, caracterizando estratégia de dissimulação para dificultar a fiscalização.

Durante a ação, também foi apreendida uma camionete Toyota Hilux SW4, a qual apresentava sinais identificadores adulterados, sendo constatado que o veículo possuía registro de furto/roubo, configurando produto de crime.

Ao todo, foram apreendidos mais de 3.900 quilos de maconha, distribuídos em fardos e tabletes, além de veículos utilizados na prática criminosa, incluindo caminhão trator e semi-reboque.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O autor de 26 anos também responderá pelo crime de receptação, em razão da posse do veículo com registro de furto/roubo.

Após os procedimentos legais, o preso foi conduzido à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.

A ação contou com apoio da PRF  (Polícia Rodoviária Federal), com utilização de cães farejadores para vistoria do caminhão.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *