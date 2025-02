Homem é preso por ameaçar ex-companheira e descumprir medidas protetivas em Juti

Indivíduo foi capturado em Naviraí após enviar foto de arma de fogo para a vítima

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (17), um homem de 27 anos em Juti-MS, acusado de ameaçar de morte sua ex-companheira e descumprir medidas protetivas de urgência. O caso foi registrado na tarde de domingo (16), quando a delegacia da cidade recebeu a denúncia e iniciou imediatamente as buscas para localizar o agressor.

De acordo com a investigação, o homem enviou uma foto de uma arma de fogo para a vítima, intensificando as ameaças e o medo pela segurança dela. Após diligências, a equipe policial localizou o agressor, que estava na cidade de Naviraí, a cerca de 50 km de Juti.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Juti, onde permanece à disposição da Justiça. Ele foi indiciado pelos crimes de ameaça e descumprimento das medidas protetivas, reforçando o compromisso das autoridades no combate à violência doméstica e na proteção das vítimas.

