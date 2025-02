Aulão de carnaval para jovens acontece neste mês

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) irá realizar um aulão especial para os jovens se prepararem para a folia, o SambaJuve – Aulão de Carnaval da Juventude.

O evento tem como objetivo proporcionar uma experiência imersiva no samba, com foco no ensino dos passos básicos, ritmo, postura e expressão corporal durante o período de Carnaval na cidade.

O SambaJuve está aberto a todos os jovens interessados em aprimorar suas habilidades no samba, independentemente do nível de experiência. O objetivo da oficina é ensinar a base do samba no pé, incluindo ritmo, cadência e movimentação corporal, e também incentivar o desenvolvimento de um estilo próprio de dança.

Para se inscrever, basta acessar o link ou pelo WhatsApp no (67) 3314-3577

Serviço:

SAMBAJUVE- Aulão de Carnaval da Juventude

Data: 24, 25 e 26 de Fevereiro

Horário: 19h

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – Shopping Marrakech 3° Andar

