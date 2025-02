Fumacê reforça combate ao Aedes Aegypti em sete bairros de Campo Grande nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (17) a aplicação do inseticida ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê – percorre sete bairros da Capital para combater o mosquito Aedes Aegypti, transmissor de Dengue, Zika e Chikungunya. O serviço será feito das 16h às 22h por equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os bairros atendidos serão São Conrado, Leblon, Moreninhas, Vilas Boas, Tiradentes, Noroeste e Maria Aparecida Pedrossian. Para que o veneno tenha maior eficácia, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a aplicação, permitindo que o inseticida atinja locais com maior probabilidade de presença dos mosquitos. O produto age preferencialmente em mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças.

A Sesau informou ainda que o serviço pode ser cancelado ou adiado em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, condições que dificultam a aplicação do inseticida.

Confira o itinerário completo:

– São Conrado: Rua Berlim com Rua Casa Grande

– Leblon: Rua Cristóvão Alvares com Avenida das Mansões

– Moreninhas: Rua Perulbe com Rua Barreiras

– Vilas Boas: Rua Amélia Alves Pache com Rua José de Anchieta

– Tiradentes: Rua Luiz Góes com Rua Domingos de Moraes

– Noroeste: Rua Esmeraldo Maluf com Rua Urupês

– Maria Aparecida Pedrossian: Rua Três Poderes com Rua Prudentópolis

