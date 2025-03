Homem é preso por ameaçar e agredir ex-namorada em Dourados

Vítima denunciou ameaça com arma de fogo e agressões; suspeito estava foragido desde fevereiro

Na tarde desta sexta-feira (7), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados prendeu um homem de 27 anos acusado de ameaçar e agredir a ex-namorada. A prisão ocorreu por meio de um mandado de prisão preventiva expedido após a vítima, de 31 anos, relatar ter sido ameaçada de morte com uma arma de fogo e agredida dias depois.

O crime aconteceu em 16 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a Polícia Militar tentou abordar o suspeito, mas ele fugiu e não foi detido em flagrante. A mulher apresentava hematomas no momento da denúncia, o que levou à solicitação da prisão preventiva.

Além da prisão, a polícia realizou buscas na casa do homem para encontrar a arma supostamente usada na ameaça, mas nenhum armamento foi localizado. O inquérito segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.

