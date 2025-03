Sábado é de temperaturas acima da média em Mato Grosso do Sul

Neste sábado(08), o tempo fica mais firme e o grande destaque destes dias é a elevação das temperaturas, que ficam acima da média histórica e com valores que podem atingir 36-39°C. Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%.

Toda essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um amplo sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo mais quente e seco no estado.

Essa condição meteorológica traz impactos à população sul-mato-grossense, por isso, recomenda-se que a população hidrate-se com frequência, evite exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia, ventilar os ambientes, comer alimentos mais saudáveis dentre outras medidas. Devido ao aquecimento diurno, não se descartam pancadas de chuvas isoladas típicas de verão.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 33-38°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 32-38°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 33-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-34°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (leste/nordeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações do Cemtec.

