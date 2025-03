Homem com vários antecendentes por violência doméstica contra cinco vítimas é preso em Três Lagoas

Entre as vítimas estão três ex-mulheres, além da própria mãe e da filha.

Na manhã desta sexta-feira (7), um homem de 42 anos de idade foi preso por suspeita de praticar diversos crimes de violência doméstica em Três Lagoas. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas judicialmente.

O indivíduo preso apresenta uma folha de antecedentes policiais com cerca de vinte registros de boletins de ocorrência por ameaça, lesão corporal dolosa, injúria, dano, vias de fato e descumprimento de medidas protéticas de urgência, todos em situação de violência doméstica.

Os crimes foram praticados contra cinco vítimas diversas e em ocasiões diferentes, sendo elas três ex-mulheres, além da própria mãe e da filha. O Ministério Público de Três Lagoas representou pela decretação de sua prisão preventiva.

Ele foi levado preso celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para depois ser conduzido para a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A SIG de Três Lagoas deixa um canal de contato e pede apoio para a população com denpúncias pelaos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

A prisão foi realizada por meio dos agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e da 3ª Delegacia de Polícia, em apoio a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas.

