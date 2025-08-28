Programa MS Ativo Municipalismo rende a MS o Prêmio Excelência em Competitividade 2025

Deputado Gerson Claro ressalta impacto da iniciativa e destaca protagonismo do Estado em gestão pública inovadora

Mato Grosso do Sul foi mais uma vez reconhecido em nível nacional. O programa MS Ativo Municipalismo, do Governo do Estado, conquistou o Prêmio Excelência em Competitividade 2025, concedido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O anúncio foi lembrado nesta quinta-feira (28) pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), durante sessão plenária.

Em seu discurso, o parlamentar afirmou que a premiação confirma a posição de destaque do Estado no cenário brasileiro. “O programa MS Ativo Municipalismo conquistou o Prêmio Excelência em Competitividade 2025 do CLP, colocando nosso Estado no centro das melhores práticas de inovação e eficiência pública. Essa vitória confirma, pelo terceiro ano consecutivo, o protagonismo de Mato Grosso do Sul em inovação, eficiência e resultados concretos na administração pública”, disse.

O deputado apresentou ainda os números alcançados pelo programa: 192 planos de ação implementados, mais de mil entregas efetivadas e R$ 600 milhões aplicados em setores essenciais como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social.

Gerson Claro ressaltou que a conquista reflete o esforço conjunto entre Estado e municípios. “Esse prêmio não pertence apenas ao Governo do Estado. Ele é o reflexo do trabalho coletivo de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras que acreditaram nesse novo modelo de municipalismo”, destacou.

Para ele, o reconhecimento nacional é resultado de um modelo de gestão sustentado pelo diálogo e pela busca por resultados. “O Estado mostra, mais uma vez, que governar com diálogo, planejamento e resultados é o caminho para transformar vidas e construir um futuro ainda mais próspero para todos”, concluiu.

No mesmo evento, também foi divulgado o Ranking de Competitividade 2025, em que Mato Grosso do Sul aparece bem posicionado nos indicadores de capital humano, sustentabilidade ambiental, inovação e eficiência da máquina pública.

