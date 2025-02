Homem é preso em Paranaíba por descumprir medida protetiva e tentar fugir da polícia

Suspeito havia saído da prisão há um mês e foi até a casa da ex-companheira, descumprindo ordem judicial. Ele tentou escapar, mas foi capturado após perseguição.

Nesta quarta-feira (26), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba prendeu um homem de 26 anos por descumprir Medidas Protetivas de Urgência concedidas à sua ex-companheira. Ele havia deixado o sistema prisional há cerca de um mês e foi até a residência da vítima, entrando na área do imóvel. A mulher avistou o suspeito e acionou a polícia.

Após registrar a ocorrência, a equipe policial, com o apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), iniciou as buscas e encontrou o homem conduzindo uma motocicleta em uma avenida movimentada. Os agentes deram ordem de parada, mas ele desobedeceu e tentou fugir. Durante a perseguição, o suspeito entrou na casa de um parente, onde foi preso em flagrante.

O homem foi autuado por descumprimento de medida protetiva, desobediência e por conduzir veículo sem habilitação. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.

