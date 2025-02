Nísia Trindade deixa Ministério da Saúde; Lula indica Alexandre Padilha para o cargo

Decisão ocorre após anúncio de nova vacina contra a dengue

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, na última terça-feira (26), a saída de Nísia Trindade do comando do Ministério da Saúde. A decisão marca uma reestruturação no Governo, com a nomeação de Alexandre Padilha, atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais, para assumir a pasta.

A mudança ocorre em um momento delicado para o Ministério da Saúde, que recentemente anunciou a adoção da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan no Sistema Único de Saúde (SUS). Embora não haja confirmação oficial sobre os motivos da troca, fontes próximas ao Governo apontam que Lula deseja um perfil mais político na gestão da Saúde, mirando maior articulação com o Congresso e fortalecimento de programas estratégicos.

Primeira mulher a comandar o Ministério da Saúde, Nísia Trindade assumiu o cargo em janeiro de 2023, após se destacar como presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Durante sua gestão, priorizou a reconstrução do SUS no pós-pandemia, ampliou a cobertura vacinal e trabalhou para fortalecer o Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

No entanto, sua atuação foi marcada por desafios, incluindo dificuldades na articulação política e pressões internas dentro do Governo. A saída ocorre em meio a críticas sobre o ritmo da execução orçamentária e a necessidade de maior presença do ministério em pautas estratégicas para o Planalto.

Com a troca no comando, Lula aposta em um nome já conhecido na Saúde. Alexandre Padilha foi ministro da pasta entre 2011 e 2014, no Governo de Dilma Rousseff, quando implementou o programa Mais Médicos. Médico e ex-deputado federal, Padilha tem forte trânsito político e experiência em negociações com parlamentares, o que pode ser determinante para garantir apoio a novos projetos e ampliação de recursos para o setor.

Nos bastidores, a mudança já gera repercussão. Enquanto aliados de Padilha comemoram a escolha como um movimento estratégico para fortalecer a Saúde no Governo, defensores de Nísia Trindade lamentam a saída, destacando sua contribuição técnica e compromisso com políticas públicas baseadas em ciência.

A posse de Alexandre Padilha deve ocorrer nos próximos dias, com expectativa de novos anúncios sobre os rumos da pasta.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram