Foragido da justiça é preso em Fátima do Sul

Na manhã desta quarta-feira (26), um homem foragido de 24 anos foi preso pelo crime de furto qualificado em Fátima do Sul.

O autor foi condenado pelo crime de furto qualificado restando ainda 2 anos e 11 meses de pena a cumprir . O documento judicial detalha que sua regressão de regime ocorreu após a constatação de falta grave durante o cumprimento da pena.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior de Mato Grosso do Sul, determinando a regressão cautelar do regime de pena do acusado, que agora deverá cumprir o restante da pena em regime fechado.

A prisão foi efetuada e o criminoso foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil pede a colaboração da população, que pode repassar informações e fazer denúncias pelo telefone: (67) 99891-1063.

A prisão foi realizado pela Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.