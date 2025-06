É falso que o INSS voltou a descontar valores de aposentados e pensionistas

Desde abril, Instituto bloqueou qualquer tipo de desconto de entidade associativa nos benefícios previdenciários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu todos os Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com vistas a desconto associativo e, com isso, bloqueou qualquer tipo de desconto de entidade associativa nos contracheques de aposentados e pensionistas. A medida foi tomada ainda no final de abril, logo após a deflagração operação “Sem Desconto”, que investiga fraudes em benefícios previdenciários. Por isso, é falso que o INSS teria voltado a descontar tais valores dos beneficiários.

Ninguém será prejudicado

Todos que tiveram desconto de mensalidade associativa não autorizado no contracheque terão os valores devolvidos. Para isso, devem informar se autorizaram ou não os descontos e solicitar a devolução dos valores pelo Meu INSS (site/aplicativo), telefone 135 ou, presencialmente, em uma agência dos Correios.

A primeira etapa do ressarcimento já foi concluída. O INSS devolveu aos aposentados e pensionistas R$ 292 milhões que haviam sido descontados no mês abril.

Sempre importante lembrar

O INSS alerta que não está fazendo ligações, nem enviando SMS para informar sobre o reembolso. O contato com os beneficiários é feito exclusivamente por meio de notificação no aplicativo Meu INSS. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem ligar na central de teleatendimento 135.

E, principalmente, desconfie de mensagens com promessas fáceis. Em caso de dúvidas, busque informações apenas pelos canais do INSS ou demais páginas oficiais do Governo. Sua segurança começa com a informação correta.

Com informações da Agência Gov.