Em reunião com secretariado, prefeita Adriane Lopes alinha metas e antecipa ações para o aniversário de Campo Grande

Entre as iniciativas previstas estão reabertura da Morada dos Baís, retorno da Noite da Seresta e entrega de mais de 100 praças públicas

Na manhã desta quarta-feira (4), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), reuniu seu secretariado para alinhar o andamento dos contratos de gestão assinados recentemente, que estabelecem metas de curto, médio e longo prazos para as diversas áreas da administração municipal. Além de acompanhar os compromissos pactuados, a chefe do Executivo também discutiu o planejamento das ações comemorativas pelo aniversário de Campo Grande, comemorado no dia 26 de agosto.

Durante o encontro, a prefeita destacou que a data será marcada por entregas, revitalizações e retomadas de projetos considerados tradicionais e estratégicos para a cidade. “Mais do que uma data festiva, este é um momento de reafirmar o compromisso da gestão com a nossa população. Teremos a retomada de ações que impactam diretamente a vida das pessoas. São investimentos em infraestrutura, educação, saúde, lazer e mobilidade”, declarou Adriane Lopes.

Destaques para o aniversário de Campo Grande

– Reabertura da Morada dos Baís: importante espaço cultural da cidade, fechado desde a pandemia, voltará a receber eventos e atividades abertas ao público;

– Retorno da Noite da Seresta: um dos eventos mais tradicionais da capital será retomado como parte da programação cultural do aniversário;

– Reinauguração do Teatro José Otávio Guizzo: o espaço cultural passará a integrar a agenda comemorativa com nova estrutura e programação;

– Mais de 100 praças revitalizadas: por meio da SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a gestão pretende entregar mais de uma centena de espaços públicos reformados;

– Revitalização do CRAS Guanandi: unidade será reestruturada para oferecer melhor atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade;

– Inauguração do CRAS Dom Antônio: o local será um complexo multiuso, com ações integradas de cultura, qualificação profissional (via Funsat) e assistência social (SAS);

A prefeita reforçou que ainda não há data definida para todos os eventos, mas que a organização está em andamento e será divulgada oficialmente nas próximas semanas.

A reunião também teve como objetivo acompanhar o cumprimento das metas previstas nos contratos de gestão, assinados pelos secretários no início da atual fase da administração. Os contratos preveem indicadores de desempenho e resultados esperados em diferentes áreas da Prefeitura.

“A meta é garantir que cada ação da Prefeitura traga resultados concretos para os campo-grandenses”, concluiu a prefeita.

