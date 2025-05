Banco Central libera resgate automático do “dinheiro esquecido” a partir desta terça-feira (27)

Nova função no Sistema Valores a Receber vale para pessoas físicas com chave Pix por CPF e dispensa solicitação manual

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (26) uma atualização no Sistema Valores a Receber (SVR) que permite o resgate automático de valores esquecidos por cidadãos em instituições financeiras. A funcionalidade estará disponível a partir de terça-feira (27) e poderá ser habilitada por usuários que tenham conta gov.br com nível prata ou ouro e autenticação em duas etapas.

Segundo o BC, a mudança visa tornar o processo mais prático. “A novidade é apenas na forma de solicitar o resgate. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. Todas as demais funcionalidades do sistema continuam iguais”, informou a instituição.

Os valores disponíveis no sistema referem-se a quantias esquecidas em bancos, consórcios e outras instituições, que permanecem inativas por falta de solicitação. Com a nova funcionalidade, a pessoa física que aderir ao serviço não precisará mais acessar o sistema periodicamente nem fazer pedidos manuais de resgate. A adesão, no entanto, é opcional.

Para ter acesso à função, é necessário possuir uma chave Pix do tipo CPF, vinculada a uma conta em nome do titular. O crédito será feito diretamente pela instituição financeira. O Banco Central esclarece que não enviará avisos sobre valores devolvidos e reforça que instituições que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo o procedimento manual, o mesmo valendo para contas conjuntas.

A iniciativa é voltada exclusivamente para pessoas físicas e não altera outras funcionalidades do SVR.

