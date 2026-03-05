Duas são apreendidas após esconderem Pasta Base em tanque de combustível, vindas de Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (5), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou a apreensão de Pasta Base de Cocaína após veículo não respeitar a sinalização de pare. O caso aconteceu no Km 347 da BR-381, no município de João Monlevade (MG), mas, segundo as suspeitas, estariam vindo de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a apreensão ocorreu após a motorista de um veículo VW T- Cross, desrespeitar uma ordem de parada e tentar evadir da fiscalização. Ao realizarem a abordagem do veículo, os policiais localizaram 10,3 kg de Pasta Base de Cocaína, escondidos dentro do tanque de combustível do automóvel.

As duas enolvidas, de 24 e 27 anos, foram detidas e alegaram estar vindo de Campo Grande (MS) com destino a Governador Valadares (MG).

Ocorrência foi encaminhada para a Depol de João Monlevade (MG), para os procedimentos cabíveis.