Homem é preso como mandante de tentativa de homicídio durante disputa de facção em Dourados

Nesta segunda-feira (1º), um homem, de 26 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso apontado como o mandante de uma tentativa de homicídio motivada por disputas entre facções criminosas rivais. O caso aconteceu em março deste ano na Vila São Braz, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. A ação policial visa desarticular as cadeias de comando das organizações que atuam na região e garantir a ordem pública.

Segundo informações divulgadas pela Policia CIvil, as investigações começaram logo após o atentado contra um adolescente de 17 anos, que sobreviveu a diversos disparos de calibre 9mm efetuados por dois indivíduos em uma motocicleta.

Durante a apuração do caso, os agentes identificaram que a ordem para a execução partiu de dentro do sistema prisional. O investigado exercia posição de destaque e centralidade na tomada de decisões da facção.

Diante da coleta das provas, os policiais solicitaram pela prisão preventiva do envolvido, medida posteriormente deferida pelo Poder Judiciário. Todos os depoimentos, relatórios de inteligência técnica e exames periciais de balística foram anexados ao inquérito policial para subsidiar a denúncia.

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