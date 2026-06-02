Abates de suínos em MS crescem 5,5 vezes acima da média brasileira

Estado alcança 1,3 milhão de animais abatidos e fortalece sua posição entre os principais exportadores de carne suína do país

A suinocultura de Mato Grosso do Sul vem apresentando forte expansão em 2026, com resultados que superam a média nacional. Entre janeiro e abril deste ano, foram abatidos 1,3 milhão de suínos no Estado, volume 23,2% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando o total foi de 1,07 milhão de animais. O avanço é expressivo e corresponde a um crescimento 5,5 vezes maior que a média brasileira, que ficou em 4,2%.

De acordo com informações da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), compiladas pela Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), o setor também registrou desempenho destacado no comércio exterior. As exportações de carne suína cresceram de forma consistente tanto em volume quanto em receita.

No primeiro quadrimestre de 2026, Mato Grosso do Sul exportou 8 mil toneladas de carne suína, gerando receita de US$ 18,5 milhões. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 68,8% no faturamento, que era de US$ 10,9 milhões, e crescimento de 71,8% no volume embarcado, que havia alcançado 4,67 mil toneladas.

O desempenho estadual também superou os índices nacionais. No mesmo período, o Brasil exportou 457,4 mil toneladas de carne suína, movimentando US$ 1,1 bilhão. Os resultados representaram aumento de 13,7% no volume exportado e de 14,5% na receita em relação ao primeiro quadrimestre de 2025.

Entre os principais mercados compradores da carne suína sul-mato-grossense, as Filipinas lideraram as importações, com 2,2 mil toneladas adquiridas e receita de US$ 5,6 milhões, respondendo por 30,7% do faturamento das exportações estaduais de carne suína in natura. A Argentina ocupou a segunda posição, com participação de 13,5% e receita de US$ 2,5 milhões. Na sequência aparece Hong Kong, responsável por 10,9% das vendas externas, com faturamento de US$ 2 milhões.

Com esse resultado, Mato Grosso do Sul respondeu por 1,6% da receita brasileira obtida com exportações de carne suína no período analisado. O Estado alcançou a sexta colocação entre os maiores exportadores do produto no país, ficando atrás apenas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais.

Por Polyana Vera

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