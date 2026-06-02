Capacitação prática de médicos melhora atendimento e reduz espera no interior

Integração entre ensino e assistência diminui tempo de espera e qualifica o atendimento em municípios menores

A escassez de especialistas em cidades do interior de Mato Grosso do Sul tem levado médicos a buscar capacitação prática em Campo Grande para aprimorar o atendimento e reduzir encaminhamentos. Nos cursos de pós-graduação da Afya Educação Médica, os profissionais participam de aulas presenciais imersivas e, no dia seguinte, aplicam o conhecimento em atendimentos gratuitos à população.

A dinâmica, que integra teoria e prática no modelo de ambulatório-escola, tem atraído médicos de diferentes regiões do estado. É o caso da psiquiatra Claudia Patrícia Polotto Stefani, que mora em Chapadão do Sul e atende em Costa Rica, municípios com cerca de 30 mil habitantes e com carência de especialistas.

“Hoje, já consigo conduzir casos mais graves que antes seriam encaminhados para o CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) ou para atendimento especializado. A gente se sente mais seguro. No interior, muitas vezes não há psiquiatra ou o atendimento é apenas particular, o que dificulta muito”, relata.

Segundo ela, a possibilidade de discutir casos com preceptores e aplicar o conteúdo na prática faz diferença no dia a dia. “São pacientes que precisam de suporte imediato. Não podemos ficar adiando”, completa.

O modelo presencial também é apontado como diferencial pela médica psiquiatra Carolina Gomes, professora convidada do curso. Para ela, o formato permite troca direta de experiências e aproxima o conteúdo da realidade dos profissionais.

“A maioria das opções hoje é online, e no presencial conseguimos trazer as dificuldades do dia a dia. É um modelo mais personalizado, com troca real entre alunos e professores”, afirma.

A docente destaca ainda que a formação contribui para ampliar o acesso ao conhecimento sem a necessidade de deslocamento para outros estados. “Muitos alunos são do interior, e estudar em Campo Grande facilita a logística. É uma forma de capacitar profissionais para atender à saúde mental, que ainda tem alta demanda”, diz.

Durante as aulas, temas como genética e epigenética vêm ganhando espaço na formação em psiquiatria. “Hoje, já conseguimos identificar, em alguns casos, como o paciente pode responder melhor a determinados medicamentos. Isso ajuda na prática clínica e também reduz estigmas, pois o paciente entende que existe uma predisposição, não é culpa dele”, explica Carolina.

Na dermatologia, a proposta é oferecer uma formação completa, que abrange desde doenças de pele até procedimentos cirúrgicos e estéticos. Professor da pós-graduação, o dermatologista Allen Pessoa destaca que o curso trabalha os principais pilares da especialidade.

“A dermatologia envolve as áreas clínica, cirúrgica e estética. Durante a formação, focamos bastante nas doenças de pele, que são o carro-chefe, mas também abordamos procedimentos e a estética, que contribui para a autoestima dos pacientes”, afirma.

Para a médica Natália Monreal Castilho, de 33 anos, que atua no município de Caarapó, a integração entre as áreas foi um dos fatores que motivaram a escolha do curso. “É uma formação completa, que une as partes clínica, patológica, cirúrgica e estética. Isso proporciona uma bagagem muito ampla para atuar em diferentes frentes”, diz.

Ela também destaca a didática das aulas. “Os professores têm muita experiência, utilizam muitas imagens, trazem casos reais e explicam com base na prática. Isso faz muita diferença”, completa.

Atendimentos gratuitos

Em Campo Grande, a Afya Educação Médica oferece cursos de especialização para médicos e utiliza o modelo de ambulatório-escola para integrar formação e atendimento à população.

Para o mês de junho a agenda está organizada assim:

Dias 19 e 20

– Ultrassonografia

Dia 27

– Endocrinologia

– Psiquiatria

– Dermatologia

Enquanto a sede própria, prevista para ser inaugurada em 2026 na região central, está em fase de implantação, os atendimentos gratuitos ocorrem aos sábados no Conecta Coworking, localizado na Rua Sergipe, 719. O agendamento é feito por formulário online, e dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (67) 9885-9556.

Sobre a Afya

A Afya, maior ecossistema de educação e soluções para a prática médica do Brasil, reúne 37 instituições de ensino superior, sendo 32 com cursos de Medicina, e 25 unidades com pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e da saúde em todas as regiões do país. O grupo conta com 3.766 vagas de Medicina aprovadas pelo MEC e, nos últimos 25 anos, já formou mais de 24 mil alunos.

Pioneira em soluções digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da Medicina, a Afya atende 1 a cada 3 médicos e estudantes de Medicina no país, que utilizam ao menos uma ferramenta de seu portfólio.

Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” em 2023 e “Valor 1000” em 2021, 2023, 2024 e 2025. Em 2024, passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do Pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz do ODS 3, Saúde e Bem-Estar.

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