Homem é preso com mais de meia tonelada de maconha após fugir da polícia em Aral Moreira

Suspeito disse que levaria a droga de Ponta Porã até São Paulo por R$ 2,5 mil

Um homem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira (2) em Aral Moreira, após ser flagrado transportando 520 quilos de maconha em um VW Gol. A abordagem ocorreu na MS-386, zona rural do município, durante um bloqueio realizado por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

O condutor desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir por alguns quilômetros, mas foi alcançado e detido. Ao revistarem o veículo, os agentes encontraram diversos tabletes da droga no interior do carro.

Questionado, o suspeito afirmou que foi contratado para levar a carga de Ponta Porã até o estado de São Paulo e que receberia R$ 2.500 pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em Dourados. O valor estimado do prejuízo ao tráfico é de cerca de R$ 1,1 milhão.

