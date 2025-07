Velório de Juliana Marins será na sexta em Niterói; morte durante trilha segue sob investigação

Publicitária caiu em vulcão na Indonésia; família pediu nova perícia no Brasil e questiona laudo estrangeiro



A publicitária Juliana Marins, de 36 anos, será velada na próxima sexta-feira (4), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, cidade onde morava. A cerimônia será aberta ao público das 10h às 12h. Depois, das 12h30 às 15h, o velório será restrito a familiares e pessoas próximas.

Juliana morreu após sofrer uma queda enquanto fazia trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. O acidente ocorreu no sábado, 21 de junho, e o corpo só foi resgatado quatro dias depois. Desde então, a família passou a questionar as informações oficiais sobre a causa da morte e pediu uma nova análise ao retornar com o corpo ao Brasil.

Na manhã desta quarta-feira (2), o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro realizou uma segunda necropsia, acompanhada por representantes da Polícia Civil, da Polícia Federal e por um perito contratado pela família. O exame durou cerca de duas horas. O resultado preliminar deve ser divulgado em até uma semana.

O laudo feito na Indonésia aponta que Juliana sofreu lesões internas e morreu por hemorragia, em um intervalo de até 24 horas antes de ser levada ao necrotério. A família, no entanto, acredita que possa ter havido falhas no resgate, já que imagens térmicas feitas dois dias após a queda ainda indicavam sinais de vida.

O corpo de Juliana chegou ao Brasil na terça-feira (1º), trazido em voo comercial até São Paulo e, de lá, transportado em aeronave da Força Aérea Brasileira até o Rio. A prefeitura de Niterói, que arcou com os custos do translado, anunciou que uma trilha e um mirante da cidade passarão a levar o nome da publicitária em homenagem póstuma.

