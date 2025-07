Governo lança licitação para construir pista de skate nas Moreninhas, na Capital

Projeto inclui rampas, bowl, vestiários e banheiros em área de mais de mil metros quadrados; valor previsto é de R$ 1,4 milhão

Uma nova pista de skate deve ser construída na Praça Disvaldo de Souza Bezerra, no bairro Moreninha III, em Campo Grande. O projeto, com área total de 1.019,85 metros quadrados, foi divulgado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e terá investimento estimado em R$ 1.470.101,38.

A iniciativa prevê a instalação de equipamentos voltados à prática amadora e profissional do skate, como rampas, bowl park, quarter pipe, china banks, corrimão, escadas e outros obstáculos usados em competições e treinos. Além da pista, também estão previstos vestiários e banheiros públicos.

O aviso de abertura da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (30). A concorrência eletrônica será julgada pelo critério de menor preço, no regime de empreitada por preço unitário. A sessão pública para abertura das propostas está marcada para 21 de julho, às 8h30, por meio do site ekronos.ms.gov.br, que estará disponível na data.

O projeto integra um conjunto de ações voltadas à revitalização de espaços públicos e ao incentivo ao esporte em bairros populosos da capital. Os interessados podem consultar o edital completo e seus anexos nos sites da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram