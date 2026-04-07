Temporal com ventos fortes causa estragos e destelha casas em Ponta Porã

Um temporal com chuva intensa e rajadas de vento provocou diversos danos em Ponta Porã, cidade localizada 313 quilômetros de Campo Grande. O fenômeno deixou um rastro de destruição, com telhados arrancados, árvores derrubadas e prejuízos em imóveis residenciais e comerciais.

Segundo informações. entre os pontos atingidos, o West Garden Shopping teve parte da estrutura destelhada. Além disso, vários estabelecimentos comerciais sofreram, e residências ficaram sem cobertura após a força do vento.

Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Obras foram mobilizadas para atender as ocorrências e fazer o levantamento dos prejuízos causados pelo vendaval.