Aposentados e pensionistas são alvo de golpistas com a oferta de agilizar devolução de descontos

Os valores descontados em abril ficaram retidos e serão devolvidos na folha de pagamento de maio

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos para golpes que estão sendo realizados sobre valores de ressarcimento dos descontos de mensalidades associativas.

O Ministério da Previdência Social alertou que os alvos do golpe não acessem um link enviado por e-mail, aplicativo de mensagem, ou outro meio, informando sobre “ressarcimento de descontos de mensalidades associativas”.

A mensagem em questão se trata de um golpe. O Ministério da Previdência recebeu denúncia de segurados que estariam sendo abordados por golpistas com essa oferta de “agilizar o recebimento dos atrasados descontados pelo INSS”.

Os valores descontados no mês de abril ficarão retidos, conforme informado pela Controladoria Geral da União (CGU), e serão devolvidos na folha de maio – que vai de 26 de maio a 6 de junho.

O ressarcimento dos valores relativos a mensalidades não reconhecidas pelos beneficiários descontados antes de abril deste ano serão avaliados por um grupo da Advocacia Geral da União (AGU), que estudará a melhor forma de devolver o dinheiro.

Com informações da Agência Gov.

