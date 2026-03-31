Vídeo: homem é preso com 247 quilos de maconha durante fiscalização, em Três Lagoas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 247 quilos de maconha, neste sábado (28). O caso aconteceu em Três Lagoas, ciadade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

Durante fiscalizações na BR-158, os policiais deram ordem de parada um a Ford/Fiesta, o motorista seguiu alguns metros antes de parar o veículo. Questionado sobre a viagem, o motorista confessou que transportava drogas.

No interior do automóvel foram encontrados os tabletes de maconha. O motorista e um passageiro abordados disseram terem saído de Ponta Porã com destino à Uberlândia, onde seria entregue a droga.

Os dois foram presos e encaminhados à Polícia Civil, juntamente com a maconha e o veículo.