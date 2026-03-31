Morte de casal em Anastácio foi encomendada, diz Policia Civil

A Delegacia de Polícia Civil esclareceu três homicídios ocorridos na última quinta (26) e sexta-feira (27) no município. O caso aconteceu em Anastácio, cidade distante 138 quilômetros de Campo Grande. Os crimes estão diretamente relacionados e foram elucidados em curto espaço de tempo após o início das investigações.

Assim que surgiram os primeiros elementos, a Delegada de Polícia de Anastácio, Tatiana Zynger, representou pela prisão dos envolvidos, diante da gravidade dos fatos.

De acordo com a apuração, dois dos homicídios ocorreram na quinta-feira (26), quando um casal foi morto dentro de uma residência. Os corpos de Maria Clair Luzini, de 46 anos, e Vilson Fernandes Cabral, de 50 anos, só foram encontrados no sábado.

Já na sexta-feira (27), um terceiro homicídio foi registrado: a vítima foi David Vareiro Machado, de 24 anos, apontado como um dos envolvidos no crime anterior.

As investigações indicam que Maria de Fátima Luzni Fernandes, de 26anos, foi a responsável por planejar a ação, tendo contratado terceiros para executar o crime e já está presa.

Ainda segundo a Polícia Civil, participaram diretamente da execução Wellington dos Santos Vieira, de 27 anos e o próprio David Vareiro Machado, que acabou sendo morto no dia seguinte, após cobrar o pagamento pelo crime.

Já Wellington estava foragido e veio a óbito na madrugada desta terça-feira (31), após um confronto ao reagir a uma abordagem da Polícia Militar.

O companheiro de Maria de Fátima, Wendebrson Haly Matos da Silva, teve participação confirmada na morte de David. Há ainda fortes indícios de que ele também tenha atuado como mandante no homicídio do casal.

A Polícia Civil aponta que os três crimes fazem parte de uma mesma cadeia de eventos. A motivação do crime contra o casal ainda está sendo investigada.

Wendebrson Haly Matos da Silva está foragido.