IPTU com desconto de 30% deve ser pago até hoje (13) em Dourados

Prefeitura do município manteve abatimento para pagamento à vista e atendimento presencial e digital foi ampliado para emissão das guias

Os moradores que ainda não quitaram o IPTU 2026 tem até esta sexta-feira (13) para quitarem o tributo com mais descontos. O prazo, que havia encerrado no dia 10 foi prorrogado e possui descontos de abatimento que podem chegar a 30% no pagamento à vista. O tributo também pode ser parcelado em até 10 vezes.

A prorrogação foi adotada após aumento na procura pelo atendimento presencial, tanto na Central de Atendimento ao Cidadão quanto nos pontos de apoio espalhados pela cidade. Com isso, o município também ampliou o funcionamento desses locais para garantir que mais contribuintes consigam emitir as guias e regularizar a situação.

Além do atendimento presencial, o pagamento pode ser feito de forma digital, por meio de celular, tablet ou computador, sem necessidade de deslocamento. As guias podem ser emitidas pelo site oficial da prefeitura ou pela assistente virtual “Doura”, disponível pelo WhatsApp no número (67) 99895-0137, que também fornece orientações sobre o imposto.

O desconto varia conforme o histórico de pagamento do contribuinte. Quem pagou o IPTU à vista nos últimos quatro anos tem direito a 30% de abatimento. Para quem quitou ao menos uma vez de forma parcelada nesse período, o desconto é de 25%. Contribuintes sem débitos vencidos e que ainda não participam do Programa Bom Pagador recebem 20% de desconto. Já quem possui dívidas parceladas e em dia tem redução de 15%, enquanto imóveis com débitos em aberto garantem abatimento de 10%.

Os contribuintes que precisarem emitir ou imprimir as guias podem procurar os pontos de apoio, que funcionam das 7h30 às 13h30, nas escolas municipais Professora Antônia Cândida de Melo (Parque das Nações II), Professora Maria da Conceição Angélica (Jardim Guaicurus), Prefeito Álvaro Brandão (Jardim João Paulo II), Laudemira Coutinho de Melo (Jardim Santa Maria), Sócrates Câmara (Jardim Canaã I), Armando Campos Belo (Jardim Santa Brígida), Professor Manoel Santiago de Oliveira (Vila Rosa), Professora Avani Cargnelutti Fehlauer (Jardim Flórida I), Aurora Pedroso de Camargo (Parque Alvorada), Professora Iria Lúcia Wilhelm Konzen (Parque do Lago II), Lóide Bonfim Andrade (Vila Adelina), Neil Fioravanti – CAIC (Parque Nova Dourados) e Professora Elza Farias Kintschev Real (Cohab II).

Moradores dos distritos também contam com atendimento até sexta-feira, no mesmo horário, nos seguintes locais: CRAS da Vila Vargas; sala de catequese da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, em Indápolis; Escola Municipal Dom Aquino Correa, em Panambi; Escola Municipal Prefeito Ruy Gomes, em Vila São Pedro; Escola Municipal Padre Anchieta, em Vila Formosa; Escola Municipal Coronel Firmino Vieira de Matos, em Macaúba; e Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano – Perequeté, em Itahum.

A Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 309, região central, atende em horário ampliado, das 7h30 às 16h, exclusivamente para emissão das guias do IPTU 2026. O serviço também está disponível no Centro Administrativo Municipal, no bloco da Secretaria de Fazenda, na Câmara de Vereadores, instalada no Shopping Avenida Center, e no Poupatempo Dourados, no Jardim Água Boa.

Os contribuintes também podem buscar atendimento para emissão de boletos pelo Núcleo de Cobrança, pelos telefones (67) 2222-1921 e (67) 98163-0490 (WhatsApp), além dos e-mails cobrancasemfaz@dourados.ms.gov.br e iptu@dourados.ms.gov.br. Já solicitações para correção de nome do proprietário ou endereço de correspondência podem ser feitas pelos telefones (67) 2222-1944 e (67) 98163-0470 (WhatsApp) ou pelo e-mail cadastro.imobiliario@dourados.ms.gov.br.