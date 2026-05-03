Raio provoca incêndio em vegetação e mobiliza bombeiros em Dourados

A queda de um raio provocou um incêndio em área de vegetação na noite desse sábado (2), na Vila Roma, região oeste de Dourados, a cerca de 251 quilômetros de Campo Grande. O bairro está localizado na saída para Ponta Porã.

De acordo com moradores, as chamas começaram após uma descarga elétrica intensa registrada por volta das 20h30, mesmo com chuva fraca no momento. O fogo se espalhou rapidamente devido à ação do vento, o que levou a comunidade a acionar o Corpo de Bombeiros para conter o incêndio.

Relatos apontam que, na semana anterior, outro raio atingiu a mesma região, mas sem provocar queimadas.

O município está sob alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, classificado como de perigo potencial. O aviso começou às 10h deste sábado (2) e segue até as 10h de segunda-feira (4).

Segundo o Inmet, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Apesar das condições, o risco de ocorrências mais graves é considerado baixo, incluindo cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e danos em áreas de plantação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram