Arauco fecha com êxito sua participação na SP-Arte

Após cinco dias de feira, Arauco fecha sua estreia na maior feira de arte e design do hemisfério Sul com balanço positivo

A participação da Arauco na 21ª edição da SP-Arte — a principal feira de arte e design do Hemisfério Sul, encerrada neste domingo (06) — teve um saldo extremamente positivo, consolidando a marca como uma incentivadora do design consciente e sustentável.

Um dos destaques foi a entrega do Prêmio Arauco SP-Arte de Inovação e Sustentabilidade, cujo grande vencedor, o Studio Assimply, foi anunciado em cerimônia realizada no dia 2 de abril. O evento contou com a presença de Mario Neto, vice-presidente do negócio Madeiras Arauco Brasil; Flavio Verardi, diretor Comercial e de Marketing da Arauco; e Tamara Perlman, diretora da SP-Arte.

Assinada pela dupla de arquitetos Victor Huggo e Soren Hallberg, a obra vencedora faz parte da coleção “Dendê”, que foi inspirada pelas crenças da cultura afro-diaspórica, reaproveitando materiais como pó de tijolos, madeira, vidro e pedras descartados pela construção civil. “No nosso processo criativo, primeiro olhamos para os materiais disponíveis, e depois pensamos em maneiras de reaproveitá-los dando a eles simbolismo e vida por meio de nossos designs”, explicam.

Como premiação, a dupla de designers ganhará um espaço próprio para participar da SP–Arte 2026 e uma viagem ao Salão do Móvel de Milão 2026 – iniciativa promovida pelo Design Club Arauco, programa de relacionamento da Arauco voltado para arquitetos e designers.

Além do vencedor, o prêmio reconheceu os outros dois finalistas: o duo tomazicabral, com a obra Faberjeca, O Ovo Caipira, que utilizou como material principal sobras de serragem de madeira industrial; e o designer Ian Diesendruck, com a série de experimentos Xaxim, feita a partir de garrafas PET coletadas nas ruas de São Paulo. Como forma de incentivo, os três — vencedor e finalistas — foram contemplados com uma viagem para conhecer uma das fábricas da Arauco no Paraná.

Outro momento marcante da programação foi o café da manhã promovido pela Arauco em parceria com a revista Elle Decor, na quinta-feira (03). O encontro contou com rodas de conversa entre arquitetos e designers, seguido por uma visita guiada à exposição “Inteligência Artificial”, organizada por Livia Debanne e Camilo Oliveira, com patrocínio da Arauco.

A exposição, que teve todas as visitas guiadas com lotação máxima, atraiu grandes nomes do setor e conquistou reconhecimento de público e crítica. “Ficamos muito felizes com o resultado da parceria entre Arauco e SP-Arte — uma colaboração que nasceu do nosso compromisso comum com a valorização da arte e da sustentabilidade, e que já começa a render frutos concretos”, celebra Mário Neto.

Sobre a Arauco – No país desde 2002, a Arauco atua nos segmentos Florestal e de Madeiras com o propósito de, a partir da natureza e de fontes renováveis, contribuir com as pessoas e o planeta. Emprega 3500 colaboradores e conta com 5 unidades industriais brasileiras.

As plantas estão distribuídas entre a produção de painéis, em três fábricas localizadas nas cidades de Jaguariaíva (PR), Ponta Grossa (PR) e Montenegro (RS); painéis e molduras, na planta localizada em Piên (PR); resinas e químicos, na unidade de Araucária (PR) e, em 2027, prepara-se para inaugurar sua primeira fábrica de celulose branqueada em Inocência (MS).

Todas as florestas de eucalipto plantadas no Brasil são certificadas pelo FSC® (Forest Stewardship Council®), que reconhece o manejo florestal ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente viável. Foi a primeira companhia florestal do mundo a receber a certificação Carbono Neutro, em 2020, emitida pela Deloitte e auditada pela Price Waterhouse.

Globalmente e no país, a Arauco opera primando pela gestão responsável da água, a conservação da biodiversidade e a retirada de gás carbônico da atmosfera. Até 2030, a companhia assumiu o compromisso de reduzir as emissões de escopo 1 e 2 em 40,6% e diminuir em 35,1% as emissões de escopo 3, com relação à linha de base de 2019.

