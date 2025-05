Confusão por aluguel termina em agressão e ameaça em Campo Grande

Filho de ex-moradora atacou dono do imóvel durante visita de locação

Um homem de 64 anos foi agredido e ameaçado na tarde deste sábado (17), no bairro Alto São Francisco, em Campo Grande, enquanto mostrava uma de suas casas para um possível novo inquilino. O autor do ataque seria o filho de uma ex-moradora que havia deixado o imóvel por atraso no pagamento do aluguel.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor chegou de moto ao local e perguntou quem era o dono da casa. Ao receber a resposta, deu um soco no proprietário e ainda o ameaçou de morte.

A vítima registrou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. A ocorrência foi classificada como ameaça e vias de fato. A polícia investiga as circunstâncias do caso.

