Procon oferece atendimento gratuito para endividados sob agendamento, em Campo Grande

O Procon Municipal de Campo Grande disponibiliza atendimento gratuito e especializado para consumidores endividados e superendividados. O serviço é realizado mediante agendamento e tem como objetivo auxiliar na reorganização financeira, sem comprometer o sustento básico das famílias.

Durante o atendimento, a equipe técnica faz uma análise da situação financeira do consumidor, com levantamento das dívidas, avaliação da capacidade de pagamento e orientações para reorganização do orçamento e priorização dos débitos.

Segundo o superintendente do Procon, José Costa Neto, a iniciativa busca garantir renegociações sustentáveis, com base na Lei Federal nº 14.181/2021, além de promover educação financeira e reinserção responsável no mercado.

O serviço é destinado a pessoas físicas que não conseguem mais arcar com seus compromissos financeiros. Para o atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, comprovantes de renda e relação das dívidas.

Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone (67) 2020-1231. Mais informações estão disponíveis pelo 156, opção 6. O atendimento também é realizado na sede do Procon Municipal, na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, no Jardim TV Morena.