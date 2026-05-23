Homem é preso após disparos em frente de casa e polícia apreende revólver em Campo Grande

Um homem de 51 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (22), no bairro Jardim Nhanha, em Campo Grande, após efetuar disparos de arma de fogo em frente da própria casa. Durante a ocorrência, policiais apreenderam um revólver calibre .357.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Força Tática foram acionadas após denúncias de tiros na região. A informação inicial indicava que o suspeito estaria utilizando uma caminhonete Ford F-350.

Ao chegarem no endereço, os militares localizaram o veículo estacionado em frente ao imóvel. Após contato com uma moradora da casa, ela relatou que o homem havia chegado embriagado e realizado diversos disparos na rua antes de entrar na residência e dormir.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o suspeito dentro da casa, ao lado de um revólver calibre .357. Em buscas realizadas nas proximidades, foram apreendidas sete cápsulas do mesmo calibre, além de uma cápsula calibre .37. Também foram encontradas quatro munições intactas calibre .357 e uma munição calibre .22.

Questionado sobre a arma, o homem afirmou ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e disse possuir registro do armamento. No entanto, ele não apresentou qualquer documentação que comprovasse a regularidade da posse no momento da ação policial.

Diante disso, o suspeito foi encaminhado para a Depac Cepol, onde permaneceu detido por disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de uso permitido.

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