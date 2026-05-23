É hoje! Funsat oferece balcão de empregos durante o ‘Todos em Ação’ no Tarumã

O mutirão “Todos em Ação” oferece nesta edição serviços de intermediação de emprego, orientações trabalhistas, emissão de encaminhamentos para vagas, além de cortes de cabelo gratuitos, hoje (23), a partir das 8h, na Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira, no Jardim Tarumã.

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) participa da ação com atendimento ao público no balcão de empregos, atualização de cadastro no Sine e orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

Também será realizada uma edição itinerante do Emprega CG, com a divulgação antecipada de vagas de emprego para mais de 120 profissões, com oportunidades em diferentes áreas e muitas delas sem exigência de experiência.

No local, os trabalhadores poderão atualizar o perfil profissional e receber, na hora, a Carta de Encaminhamento para entrevistas de emprego.

A Escola Funsat também participa com cortes de cabelo gratuitos, realizados por alunos do curso de Barbeiro, como parte da prática supervisionada da capacitação em andamento.

O mutirão reúne ainda centenas de serviços gratuitos à população em diversas áreas, com atendimento por ordem de chegada mediante distribuição de senhas.

O evento será realizado na Rua Delamare, nº 42, com atendimento das 8h às 12h.

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