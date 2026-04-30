Homem é preso após desmaiar a esposa com sono na frente da filha, em Campo Grande; o autor foi encontrado na casa da amante

Na tarde desta quarta-feira (29), um homem de 36 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso suspeito de agredir a esposa durante uma discussão motivada por traição. A vítima procurou a delegacia para denunciar o autor, com o qual mantém um relacionamento há cerca de 16 anos e que tem dois filhos.

Conforme o depoimento, a briga começou na manhã de terça-feira (28), após a mulher descobrir que o marido a traia. Durante a discussão, o homem teria confirmado a relação extraconjugal e, em seguida, dado um soco no olho direito da vítima, que desmaiou.

Ao recobrar a consciência, a mulher encontrou a filha do casal, de 12 anos, ajoelhada ao lado dela pedindo para que acordasse.

A vítima apresentava lesões no olho, ferimentos na parte interna da boca e machucados no braço esquerdo, provocados por puxões e empurrões durante as agressões.

Ainda conforme o relato, o suspeito possuiria um revólver que carregava havia cerca de sete meses. A mulher afirmou que viu o marido colocando a arma dentro do veículo na manhã do crime.

Após receber a denúncia, policiais da 1ª DEAM iniciaram buscas e descobriram que o homem poderia estar em uma residência acompanhado da suposta amante. Depois de monitoramento no local, o suspeito foi encontrado escondido em um dos quartos do imóvel e preso em flagrante.

A arma citada pela vítima não foi localizada.

O homem foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica e permanece à disposição da Justiça.

Além disso, a Polícia Civil informou que instaurou procedimento para investigar denúncias de violência psicológica e abuso sexual relatadas pela vítima.