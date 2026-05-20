Homem é preso após descumprir Medida Protetiva em favor da ex-esposa, em Jardim

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após descumprir Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua ex-esposa, após contexto de violência doméstica e familiar. A prisão foi realizada por meio de agentes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) nesta terça-feira (19) em Jardim, cidade distante 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, Durante o cumprimento da ordem judicial, o homem tentou fugir da ação policial, pulando o muro da residência e escondendo-se em um terreno vizinho, na tentativa de dificultar a atuação da equipe investigativa.

Foi feito um cerco no local e os policiais conseguiram localizar e efetuar a prisão do autor. O preso foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, colocado à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil ressalta que o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência constitui crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), sendo a pronta atuação das forças de segurança fundamental para a proteção da integridade física, psicológica e da vida das mulheres em situação de violência doméstica. A instituição também reforça a importância da denúncia e da comunicação imediata às autoridades em casos de ameaça, perseguição, violência psicológica ou qualquer violação às medidas judiciais impostas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *