Homem é preso após descumprir Medida Protetiva em favor da ex-esposa, em Jardim

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após descumprir Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua ex-esposa, após contexto de violência doméstica e familiar. A prisão foi realizada por meio de agentes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) nesta terça-feira (19) em Jardim, cidade distante 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, Durante o cumprimento da ordem judicial, o homem tentou fugir da ação policial, pulando o muro da residência e escondendo-se em um terreno vizinho, na tentativa de dificultar a atuação da equipe investigativa.

Foi feito um cerco no local e os policiais conseguiram localizar e efetuar a prisão do autor. O preso foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, colocado à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil ressalta que o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência constitui crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), sendo a pronta atuação das forças de segurança fundamental para a proteção da integridade física, psicológica e da vida das mulheres em situação de violência doméstica. A instituição também reforça a importância da denúncia e da comunicação imediata às autoridades em casos de ameaça, perseguição, violência psicológica ou qualquer violação às medidas judiciais impostas.