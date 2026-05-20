Homem que furtou celulares e drone de escritório para comprar drogas é preso no Bairro Monte Carlo

Nesta terça-feira (19), um home, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após furto qualificado em um escritório localizado no Bairro Monte Carlo, em Campo Grande. A prisão foi realizada por agentes da 3ª Delegacia de Campo Grande por meio de agentes da SIG (Seção de Investigações Gerais). Câmeras do sistema de segurança ajudou na identificação do autor.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, o indivíduo foi localizado em meio à vegetação de um terreno baldio, na região conhecida como ponto de encontro de usuários de drogas. Ao ser confrontado com as imagens do crime, o homem confessou a autoria do furto.

Na ocasião do crime, ele furtou dois aparelhos celulares da marca Apple e um drone, após arrombar a porta do estabelecimento utilizando uma barra de ferro. Posteriormente, vendeu o drone por R$ 30,00 para comprar entorpecentes.

Os dois celulares foram encontrados e apreendidos. Eles estavam escondidos no hidrômetro de uma residência localizada no Bairro Vila Margarida.

O autor foi conduzido à 3ª DPCG, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado.