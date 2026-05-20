Prefeitura de Campo Grande anuncia R$ 5,2 mi em asfalto e trator rural

A Prefeitura de Campo Grande publicou, na edição desta quarta-feira (20), do Diogrande (Diário Oficial), a liberação de mais de R$ 5,2 milhões em investimentos para a cidade. O pacote inclui obras de recuperação do asfalto em grandes avenidas e a compra de maquinário para a zona rural.

Entre as principais melhorias urbanas está a recuperação total do asfalto na via de acesso ao Bairro Moreninhas, em um trecho da Avenida Gury Marques. A obra, coordenada pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), vai receber um investimento de R$ 392,6 mil para garantir mais segurança e melhorar o trânsito dos motoristas e moradores da região.

Outro ponto que receberá melhorias é a Avenida Presidente Ernesto Geisel. O asfalto será recuperado em trechos das margens direita e esquerda da via, um investimento de R$ 4,8 milhões para modernizar o trânsito em uma das principais artérias da Capital.

Apoio à zona rural

Além das obras nas avenidas, o pacote prevê a compra de um trator para apoiar os produtores e a infraestrutura das regiões rurais de Campo Grande. O maquinário será utilizado pela SEAR (Secretaria Especial de Articulação Regional) para fortalecer as atividades produtivas no campo. O investimento na aquisição do veículo é de R$ 50,1 mil.