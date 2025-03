Homem é preso após agredir esposa e filha e ser flagrado com drogas em Dourados

Na noite de sábado (1º), um homem de 30 anos foi preso em Dourados, depois de agredir sua esposa e ameaçar trancá-la em casa com a filha de seis anos. A mulher, ao perceber a situação, aproveitou um momento em que o agressor estava dentro de casa e fugiu com a criança, ligando para a polícia através do 190. Ambas foram localizadas na rua, visivelmente nervosas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor chegou em casa por volta das 17h, aparentemente sob o efeito de álcool e substâncias entorpecentes. A esposa relatou que ele estava exaltado e, após o ocorrido, a ameaçou de confinamento. O homem foi preso e levado à delegacia.

Antes de ser detido, o agressor havia agredido fisicamente sua esposa, causando hematomas na perna direita e lesões nos dois braços, usando as chaves do imóvel. Ele também fez ameaças de continuar a violência, dizendo: “Vou quebrar você quando os vizinhos não estiverem por perto” e afirmou que iria trancá-las no imóvel quando fosse trabalhar.

Temendo pela segurança de sua filha e dela mesma, a mulher decidiu fugir de casa, com a criança, durante a agressão. O homem, que estava se preparando para deixar o local, foi abordado pelos policiais na área comum do conjunto de quitinetes onde moram. Ele foi preso e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Durante a abordagem, os policiais encontraram um recipiente pertencente ao agressor, contendo duas porções de substância análoga à maconha, pesando 0,07g, e uma mini balança de precisão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa (violência doméstica) e porte de drogas para consumo pessoal.