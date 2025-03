Na Passarela do Samba: Sete agremiações irão se apresentar na Praça do Papa em dois dias de desfile

O Carnaval não pode parar! Dando sequência à folia, os desfiles das escolas de samba de Campo Grande acontecem nesta segunda-feira (3) e terça-feira (4), a partir das 19h, na Praça do Papa, com entrada gratuita. O tema deste ano, ‘O Sonho Não Pode Acabar’ , convida à reflexão e celebra as ricas tradições culturais de nossa cidade e estado. Com enredos impactantes e diversificados, as escolas de samba com espetáculo de cores, ritmos e muita energia.

No dia 3, a festa começará com o desfile de Herdeiros do Samba, seguido pelas escolas Vila Carvalho, Catedráticos e Igrejinha. Já no dia 4, o grande show de abertura será seguido pelos desfiles das escolas Unidos do Cruzeiro, Deixa Falar e Cinderela. Em 2024, desfiles e blocos de carnaval reuniram cerca de 80 mil pessoas. Este ano, a expectativa é de que o Carnaval de Campo Grande seja um grande sucesso, reunindo o dobro de foliões de todas as idades e de diferentes lugares do estado, unidos pelo amor ao samba e à cultura.

Dentre os enredos apresentados, destacam-se o “Corupah” do GRES Cinderela Tradição, que contará a história de Corumbá sob a ótica indígena, e a “Ancestralidade” do GRES Deixa Falar, que celebra as raízes afro-indígenas. Já o GRES Unidos do Cruzeiro homenageará as mães com o enredo “Ê KÚ OJO ÍYA – Feliz Dia das Mães”, enquanto o GRES Igreginha abordará a luta pela liberdade com o enredo “Furnas do Dionísio – Liberdade e Conquista de um Quilombo”.

Outros destaques incluem o GRES Vila Carvalho, que homenageará a matriarca Dona Inez com o enredo “Inez: de matriarca à força feminina da nação verde e rosa”, e o GRES Os Catedráticos do Samba, que viajará no tempo para mostrar a evolução dos quadrinhos com o enredo “Gibeteca: ler, cantar e sambar é muito melhor”. A escola Herdeiros do Samba trará a história de Nirce Ortega, uma imortal da Academia de Letras do Brasil em MS, com o enredo “De Baiana à Imortal”.

O Sino para a Passarela

Marilene de Barros, presidente da Escola de Samba Catedráticos, se apresentará com 600 componentes, três carros alegóricos e 12 alas. Desses 12, nove são compostas exclusivamente por fantasias, mas também há outros elementos importantes, como a bateria, a comissão de frente e as baianas. Em entrevista ao jornal O Estado, ela destacou que a escola trará para a avenida uma homenagem recheada de histórias em quadrinhos.

“Nós estamos falando da Gibiteca, um projeto do vereador Ronilson Guerreiro, que foi instalado no Jardim Horacília, no bairro São Francisco. Trata-se de uma biblioteca especializada em gibis. O projeto surgiu após o vereador encontrar um gibi jogado no lixo. A partir disso, ele criou a Gibiteca com o objetivo de incentivar as crianças a redescobrirem o prazer pela leitura. E é justamente essa história que estamos contando no nosso desfile”.

Durante o desfile da escola na Avenida, serão distribuídos gibis com personagens e super-heróis tradicionais da cultura popular. A Catedráticos se apresentará na segunda-feira, por volta das 22h.

“Mônica, Magali, Rei, Rainha, Princesa, Super-heróis… tudo isso vai para a Avenida. Nossa apresentação vai se transformar em uma verdadeira criança, com um enredo que promete espalhar alegria do começo ao fim. Os carros alegóricos trarão surpresas incríveis para o público; estão realmente lindos! Nosso trabalho já está quase pronto. Agora, estamos ansiosos para chegar a hora de colocar tudo em prática na avenida”.

A Escola de Samba Cinderela será a última a se apresentar no desfile de Campo Grande, encerrando as apresentações na terça-feira (4). A Cinderela contará com 500 componentes, 12 alas e três carros alegóricos. Para o Jornal O Estado, O presidente da agremiação, Diogo Miranda, destaca que o samba-enredo será uma homenagem à cidade de Corumbá.

“Falar da Cidade de Corumbá realmente é uma honra. Um povo que respira o Carnaval e está no coração do Pantanal. Vamos trazer a fauna e flora com muito brilho e colorido para nossa passarela. A letra do samba é linda, é fácil de se aprender. Vamos trazer no último carro, nossas crianças que estarão representando o amor a Corumbá dentro de um grande coração. Vai ser muito especial”, relata Diogo.

O acadêmico de Jornalismo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Gustavo Nascimento, transformou a ida aos desfiles das escolas de samba em uma verdadeira tradição. Tudo começou aos 18 anos, quando ele passou a se interessar mais por essa parte da festa carnavalesca.

“Antes eu ia aos blocos, mas bloquinhos é só festa, não tem aquele contexto todo do desfile. Quando comecei a participar dos desfiles, me apaixonei. Comecei a me interessar mais porque acredito que, em Campo Grande, a cultura dos desfiles ainda é um pouco fraca. No entanto, vejo que Campo Grande tem evoluído a cada ano nos desfiles.O que me motiva é ver a melhoria dos desfiles e o empenho das escolas de samba”, destaca.

Carnaval Com Segurança

Com a chegada da abertura oficial do Carnaval nesta sexta-feira (28), o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande divulgaram o esquema e estratégias de organização. Este ano, a Capital contará com um investimento de R$ 2,6 milhões, que será distribuído entre atrações, infraestrutura e segurança. A expectativa é que o retorno econômico seja de R$ 25 milhões, com a participação de cerca de 120 mil foliões em todos os dias de atrações.

Além disso, durante os cinco dias de Carnaval, as 1⁠º UBS (Unidades Básicas de Saúde) estarão funcionando com plantão 24h.O Coronel Almeida da Policia Militar relatou que os agentes estarão presentes na Praça do Papa, como em lugares estratégicos da Cidade, visando a segurança dos foliões. “Nos cinco dias de festa, Campo Grande contará com cerca de 400 policias militares nas ruas”, detalhou o PM.

O presidente da LIENCA (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Alan Catharinelli, ressaltou que, para a realização dos desfiles deste ano, houve uma atenção especial à segurança e ao bem-estar das mulheres, com a campanha “Todos Por Elas”. A iniciativa visa garantir que os foliões aproveitem a festa com responsabilidade, e todas as escolas de samba da cidade aderiram a essa importante causa.

“Estaremos na avenida com a bandeira da campanha, e ela também será divulgada nos painéis eletrônicos de LED durante os intervalos dos desfiles. Todas as escolas receberam o kit da campanha, a Liga também, e estamos promovendo a conscientização nas quadras das escolas e em nossas redes sociais. Esta é uma causa fundamental para conscientizar sobre o fim do feminicídio. A Liga das Escolas de Samba tem um papel social e de conscientização muito forte, e abraçamos essa campanha com muito carinho e responsabilidade”, finalizou o presidente da LIENCA.

Por Amanda Ferreira e Livia Medina