Vacinação antirrábica de cães e gatos é feita em três bairros nesta quinta-feira (09) em Campo Grande

Agentes de combate a endemias realizam, nesta quinta-feira (9), a vacinação domiciliar de cães e gatos contra a Raiva em bairros da Região Urbana do Bandeira, em Campo Grande.

A ação contempla as regiões do Jardim Mansur, Jardim São Lourenço e Vila Carlota, e faz parte das atividades permanentes da GCZ (Gerência de Controle de Zoonoses). A medida foi intensificada após registros recentes da doença em morcegos.

A orientação é que moradores permitam a entrada das equipes, que estão devidamente identificadas com uniforme e crachá, para ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção dos animais e também da população.

Em caso de dúvida, é possível confirmar a identidade dos agentes pelo telefone (67) 2020-1798.

A vacina contra a raiva também está disponível durante todo o ano na sede da GCZ, localizada na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601, na Vila Ipiranga, com atendimento diário.

Outros contatos da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) são: (67) 3313-5000 e 2020-1801/1789/1794.