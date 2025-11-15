Mulher é baleada quatro vezes ao reagir a assalto em casa noturna de Três Lagoas

Criminosos encapuzados invadiram o estabelecimento ao amanhecer; vítima foi socorrida e caso segue sob investigação

Uma mulher de 53 anos foi baleada quatro vezes após reagir a um assalto dentro da casa noturna que administra na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. O crime ocorreu na manhã de sábado (15), quando dois assaltantes encapuzados invadiram o local e anunciaram o roubo.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 8h30, após um funcionário encontrar a proprietária ensanguentada e pedindo socorro ao retornar de uma rápida saída para comprar cigarros. Os criminosos haviam fugido minutos antes.

A vítima relatou que estava fechando o caixa do estabelecimento, ainda durante a madrugada, quando os dois homens vestidos de preto entraram pelo portão e a renderam. Eles levaram o dinheiro do caixa e tentaram arrancar as correntes de ouro que ela usava no pescoço. Ao reagir, a mulher entrou em luta corporal com um dos assaltantes e acabou alvejada por quatro disparos — três atingiram a região torácica e um o ombro direito. A dupla estava armada com um revólver.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda. O Samu realizou os primeiros atendimentos no local, e ela foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora. Ainda não há informação atualizada sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado na Depac. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades podem ajudar a identificar os autores.

