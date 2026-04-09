Homem é preso acusado pelo crime de de receptação, em Paranaíba

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (09), a prisão em flagrante de um homem, que não teve suas informações divulgadas, pelo crime de receptação. A ação foi realizada após integração de equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência). O caso aconteceu em Paranaíba, cidade distante 407 quilômetros de Campo Grande.

A ocorrência teve início após a vítima identificar possível paradeiro de sua bicicleta elétrica, anteriormente furtada, ao perceber acionamento de sistema de alarme do veículo em residência localizada na região central da cidade. Diante da informação, investigadores se deslocaram até local para averiguação.

No imóvel, o suspeito foi localizado e, ao ser questionado, alegou ter adquirido bicicleta de terceiros, não apresentando qualquer documentação que comprovasse a origem lícita do bem. A vítima, que possuía chave reserva, conseguiu acionar e ligar veículo, confirmando tratar-se do objeto furtado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação, sendo o indivíduo conduzido à unidade policial para providências legais. A bicicleta foi apreendida e restituída ao proprietário.