Homem mantém mulher e filho de 3 anos em cárcere privado e os submete a maus-tratos no bairro Guanandi

Na manhã de sábado (15), a 1ª DP de Corumbá acionou a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) após registrar uma ocorrência de possível cárcere privado no bairro Guanandi, em Campo Grande, no contexto de violência doméstica. A denúncia foi feita pela mãe da vítima.

Informações coletadas no local revelaram que a vítima, junto com seu filho de 3 anos, era mantida trancada dentro da casa. O autor escondia a chave do imóvel embaixo do colchão e não fornecia cópia para a vítima, impedindo que ela saísse. Além disso, a mulher e a criança não possuíam documentos, que foram destruídos pelo agressor em uma outra ocasião.

O ambiente da residência estava em condições precárias, com lixo e fezes de cachorro espalhados pelo quintal, um colchão destruído onde todos dormiam, alimentos estragados nas panelas e sujeira por toda a casa. A criança estava descalça e sem sapatos, pois o autor havia destruído todos os pares de calçados.

Diante da grave situação, o autor foi preso em flagrante e conduzido para a 1ª DEAM, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permaneceu à disposição da Justiça. A vítima e seu filho foram encaminhados para retornar à cidade de Corumbá, com a adoção das medidas necessárias para a segurança e proteção deles.