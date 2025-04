Homem é multado em R$ 20 mil por desmatamento ilegal em área de reserva no Assentamento Caracol

Fiscalização da Polícia Militar Ambiental encontrou corte de 54 árvores nativas e uso irregular da madeira em construção de curral

Um homem de 35 anos, morador de Ponta Porã, foi autuado no último sábado (6) pela Polícia Militar Ambiental de Bela Vista após ser flagrado explorando madeira de forma ilegal em uma área de reserva legal no Assentamento Caracol, a cerca de 50 quilômetros da cidade.

Durante fiscalização na região, os policiais identificaram trilhas de trator que partiam do lote do infrator e levavam até a área protegida. No local, foram encontradas 54 árvores nativas de grande porte cortadas sem autorização. Entre as espécies suprimidas estavam aroeira, ipê, angico e canafístula.

Além do desmatamento, os agentes constataram a construção recente de um curral com madeira retirada da própria reserva. O proprietário do lote confirmou a origem da madeira. No total, foram contabilizados 90 palanques, o equivalente a 15 metros cúbicos, e 210 pranchas, com volume de 2,2 metros cúbicos. A área desmatada chega a cerca de quatro hectares.

Diante das evidências, todo o material foi apreendido, e um auto de infração no valor de R$20 mil foi aplicado pela supressão de vegetação nativa sem licença ambiental. Os documentos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento aos procedimentos legais.

A Polícia Militar Ambiental alerta que o desmatamento em áreas de reserva legal sem autorização é uma infração ambiental grave e sujeita a sanções administrativas, civis e penais.

