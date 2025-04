Mutirão de Saúde em Ladário realiza mais de 200 atendimentos e identifica casos de câncer

No último sábado (05), o município de Ladário recebeu uma importante ação de saúde promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Associação Beneficente Casa Rosa. A iniciativa ofereceu atendimentos gratuitos especializados voltados à prevenção e ao diagnóstico precoce de câncer de mama, colo do útero e próstata, além de vacinação e exames laboratoriais.

Durante o mutirão, foram realizados 214 consultas especializadas, com os seguintes números:

• 159 consultas com mastologista;

• 55 consultas com urologista;

• 3 casos de câncer diagnosticados na ação;

• 49 exames de ultrassom;

• 31 exames de PSA;

• 65 exames preventivos do colo de útero;

• 37 testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis;

• 48 aferições de pressão arterial e glicemia; e

• 130 doses de vacina contra a Influenza.

A ação contou com a participação de uma equipe médica altamente qualificada, formada pelos profissionais:

• Dr. Victor Rocha, mastologista;

• Dr. Antônio Sabatel, urologista; e

• Dr. Rogério Leite, ultrassonogragista.

Um dos destaques do evento foi a participação da família Vendramini, composta pela avó Rosimeire, sua filha Letícia e a neta Gabriella. As três aproveitaram a oportunidade para realizarem exames preventivos fundamentais para a saúde da mulher, como o preventivo do colo do útero e exames das mamas.

Outro momento marcante foi o depoimento do Sr. Jairo De Arroxellas Costa, já diagnosticado com câncer de próstata, que realizou novos exames para iniciar seu tratamento:

“Quero agradecer a iniciativa da Casa Rosa e Casa Azul. A recepção dos colaboradores e do corpo médico foi extremamente atenciosa e calorosa. Tendo em vista que a situação de estar com a saúde debilitada nos deixa mais frágeis, esse carinho na recepção e em todo o processo de atendimento minimiza essa sensação de mal-estar. Ações como essas deveriam ser replicadas mais vezes, e em outras localidades. Trazem um imenso conforto sentir esse apoio e atenção. Muito obrigado pela iniciativa e carinho. Esse conforto significa muito para o momento inicial de constatação de câncer de próstata. Persistam nessas ações de atenção médica em mutirão. São extremamente benéficas para a população. Forte abraço e agradecimentos a toda a equipe.”

O médico mastologista Dr. Victor Rocha, idealizador do projeto Casa Rosa, destacou a importância da parceria com o município:

“Levar a Casa Rosa para Ladário em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde foi uma experiência transformadora. Encontramos uma população acolhedora e carente de atenção especializada. Identificamos três casos de câncer e já encaminhamos para o tratamento especializado dessas pacientes. A prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas, e é isso que estamos fazendo, junto com a gestão municipal.”

Dr. Victor também anunciou que a equipe retornará à cidade no dia 7 de junho, para dar continuidade ao acompanhamento dos pacientes e avaliar os resultados dos exames solicitados nesta primeira fase.

O prefeito Munir reforçou seu compromisso com a saúde da população, destacando que ações como essa são fundamentais para garantir cuidado integral e humanizado:

“Essa ação reforça o compromisso da nossa gestão com a saúde preventiva e com o cuidado integral da população. Promover o diagnóstico precoce e facilitar o acesso aos serviços de saúde é uma prioridade. Agradecemos a todos os profissionais envolvidos e ao apoio dos projetos Casa Rosa e Casa Azul, que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Seguiremos firmes nesse caminho, levando mais saúde, acolhimento e dignidade para nossa gente.”

