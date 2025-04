Jovem Aprendiz: Eldorado Brasil está com inscrições abertas para as áreas de eletromecânica e assistente administrativo

São 50 vagas para jovens entre 18 e 22 anos com atuação em Três Lagoas – MS

A Eldorado Brasil Celulose está com processo seletivo aberto para o Programa Super Talentos – Jovem Aprendiz – uma iniciativa para desenvolver profissionalmente jovens talentos por meio de atividades práticas, qualificação técnica e comportamental dentro de uma das companhias mais competitivas no setor de celulose do país.

Neste momento, são 50 vagas abertas, sendo 30 para técnico em eletromecânica e 20 para assistente administrativo. Os interessados precisam ter ensino médio completo, disponibilidade para residir em Três Lagoas e ter entre 18 a 22 anos, com exceção para pessoas com deficiência que podem se inscrever a partir dos 18 anos sem limite final de idade. O período de inscrição será de cinco dias, de 7 a 11 de abril de 2025, pelo site da empresa, na página carreiras e seguir o passo a passo indicado.

Os candidatos selecionados terão a carga horária de seis horas diárias dividida entre conhecimento teórico com a frequência aos cursos de formação oferecidos, de graça, pela Eldorado Brasil em parceria com o IEL/Senai e Instituto João Bittar e atividades práticas na rotina da fábrica. Ao final será emitido certificado de conclusão de curso. Além disso, receberão uma bolsa-auxílio, transporte e refeição. O contrato para jovem aprendiz é de até 2 anos.

As vagas serão destinadas para a unidade da empresa em Três Lagoas (MS) com possibilidade de candidaturas de jovens de todo o país. Nossas oportunidades são para todos, independentemente de gênero, raça, orientação sexual ou deficiência.

Programa Super Talentos – Jovem Aprendiz

Vagas: assistente administrativo e técnico em eletromecânica

Pré-requisitos:

Formação: Ensino Médio completo

Idade: de 18 a 22 anos

Residir em Três Lagoas – MS

Inscrições: 7 a 11 de abril

SOBRE A ELDORADO BRASIL

A Eldorado Brasil Celulose é reconhecida globalmente por sua excelência operacional e seu compromisso com a sustentabilidade, resultado do trabalho de uma equipe qualificada de mais de 5 mil colaboradores. Inovadora no manejo florestal e na fabricação de celulose, produz, em média, 1,8 milhão de toneladas de celulose de alta qualidade por ano, atendendo aos mais exigentes padrões e certificações do mercado internacional. Seu complexo industrial em Três Lagoas (MS) também tem capacidade para gerar energia renovável para abastecer uma cidade de 2,1 milhões de habitantes. Em Santos (SP), opera a EBLog, um dos mais modernos terminais portuários da América Latina, exportando o produto para mais de 40 países. A companhia mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, inovação, competitividade e valorização das pessoas.

