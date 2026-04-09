Expogrande terá emissão da nova carteira de identidade com 80 atendimentos por dia

A emissão da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) estará disponível durante a Expogrande, que acontece entre os dias 9 e 19 de abril, em Campo Grande. Serão distribuídas 80 senhas por dia.

O atendimento será realizado das 14h às 19h, em uma estrutura montada na entrada principal do Parque de Exposições Laucídio Coelho. A capacidade pode ser ampliada conforme a demanda, segundo a organização.

Ao todo, duas estações estarão disponíveis para o público. A primeira via do documento é gratuita.

A emissão é feita pelo Instituto de Identificação da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul. Desde o início da implantação, em janeiro de 2024, o Estado já registrou mais de 723 mil emissões da CIN, o que representa cerca de 24,7% da população sul-mato-grossense.